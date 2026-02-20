Sfiorata la tragedia per una fuga di monossido di carbonio tre persone messe in salvo

Una fuga di monossido di carbonio ha rischiato di uccidere tre persone a Palestrina, Roma, giovedì sera. La causa è stata una stufa difettosa che ha rilasciato gas nocivi all’interno di un’abitazione. I residenti, sentendo strani malori, hanno chiamato i soccorsi. La squadra di emergenza è arrivata in pochi minuti e ha messo in salvo gli occupanti, evitando che la situazione degenerasse. Le tre persone sono state portate in ospedale per controlli, mentre si indaga sulle cause del guasto.

Nella serata di giovedì 19 febbraio 2026, una potenziale tragedia domestica è stata sventata a Palestrina (Roma) grazie al tempestivo intervento della macchina dei soccorsi. Il malfunzionamento di una caldaia all'interno di un'abitazione ha provocato una grave fuga di monossido di carbonio, intossicando tre residenti. L'allarme è scattato alle ore 21:20. La Sala Operativa del Comando di Roma ha immediatamente inviato sul posto la Squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina (distaccamento 24A). Vista la natura invisibile e letale del gas, è stato parallelamente richiesto l'intervento specialistico del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), partito in supporto diretto dalla Sede Centrale.