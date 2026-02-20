Sette anni di carcere per il giovane autore della giornata di ordinaria follia ad Avellino

Giovanni Russo, 22 anni, ha ricevuto sette anni di carcere per aver causato una giornata di violenza ad Avellino. La sua azione ha scatenato tre episodi in poche ore a agosto: un furto di auto, uno scippo nel centro e una rapina contro un’anziana signora. Le autorità hanno identificato l’uomo grazie alle testimonianze e ai video delle telecamere di sorveglianza. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nelle zone più frequentate. La sentenza è stata emessa questa mattina in tribunale.

Ad agosto, nel volgere di poche ore, ad Avellino si susseguono tre episodi distinti: il furto di un'autovettura, uno scippo nel centro cittadino, una rapina ai danni di un'anziana. La giornata si conclude con un arresto. A distanza di mesi, il Tribunale collegiale del capoluogo irpino ha condannato a sette anni di reclusione il ventiquattrenne ritenuto responsabile di quella sequenza di reati. Il processo si è celebrato con rito immediato, su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino. Il collegio, presieduto dal giudice Lucio Galeota, ha riconosciuto l'imputato colpevole di furto d'auto, furto con destrezza, rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.