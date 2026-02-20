Serie C Puliservice pronta alla super sfida di coppa

Puliservice si prepara a una partita importante di coppa, dopo aver vinto due delle ultime tre gare. La squadra vuole sfruttare il calore del pubblico del PalaCalafiore per ottenere un risultato positivo. La sfida si svolgerà sabato alle 18 contro Terni, una squadra difficile da prevedere. I giocatori sono concentrati e determinati a dimostrare il loro valore in questa occasione cruciale. L’obiettivo è portare a casa il passaggio del turno.

In caso di vittoria al tie break per capitan Suelen Oliveira e compagne, si volgerà verso il Golden Set, altri quindici punti supplementari per capire chi passerà il turno. Si gioca stasera alle ore 20.45 al Boccioni Voglia di ribaltarla. Voglia di farsi trascinare dal pubblico amico. Prima di pensare alla grande sfida della Serie A3, con la Domotek capolista impegnata sabato alle ore 18 in casa contro l'imprevedibile Terni al PalaCalafiore. Prima di pensare al derby in campionato, programmato sempre al sabato 21 febbraio al Boccioni alle ore 19, le amaranto della Puliservice giocano un'avvincente turno di Coppa.