Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Le classifiche di Serie C e dei campionati dilettantistici si aggiornano dopo le partite disputate nel fine settimana. La vittoria di una squadra locale ha spostato diverse posizioni in classifica, creando nuove sfide per le prossime giornate. I tifosi possono inviare notizie, foto e risultati alla nostra redazione, contribuendo a raccontare il calcio regionale. La lotta in testa alla classifica continua a essere molto combattuta.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected]

Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite
Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected]

Dilettanti, Nicola Belmonte guida la Folgore Caratese: Possiamo scrivere la storia
In testa al girone B della Serie D con 45 punti, la Folgore Caratese allenata da Nicola Belmonte sogna una storica promozione tra i professionisti. Il tecnico cosentino fa il punto sul campionato e su ...

+++COPPA ITALIA DILETTANTI, DOMANI INIZIA LA FASE NAZIONALE PER IL BISCEGLIE - SERIE D, FIDELIS A CACCIA DI IDENTITA'. BARLETTA, CINQUE VITTORIE DI FILA: E' PIENA PACI-MANIA - SERIE C, GRANDOLFO SI GODE IL PRIMO GOL CON I