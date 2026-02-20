La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno affronta la Jolly Livorno nel derby toscano di Serie A2 Femminile, causa la posizione in classifica delle due squadre. La Livorno, settima con 18 punti, vuole sfruttare questa occasione per migliorare la propria posizione, mentre il team valdarnese cerca di consolidare il terzo posto. La partita si svolge al PalaGalli, dove le atlete locali puntano a sfruttare il fattore casa per ottenere una vittoria chiave. La sfida promette intensità e tanto equilibrio tra le due formazioni.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Per una toscana che saluta, un’altra che si prepara a scendere in campo. Nel prossimo turno di Serie A2 Femminile la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno affronterà tra le mura amiche la Jolly Livorno, formazione labronica attualmente settima in classifica con 18 punti, sei in meno delle valdarnesi che occupano il terzo posto in coabitazione con Pallacanestro Torino, ma avanti alle piemontesi in virtù degli scontri diretti favorevoli. La squadra di San Giovanni è chiamata a reagire dopo l’amara sconfitta maturata a Empoli nell’ultimo turno, un passo falso che ha rallentato la corsa delle ragazze di coach biancorosso ma che non ha intaccato la solidità del percorso fin qui costruito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2 Femminile, derby toscano al PalaGalli: arriva la Jolly Livorno

Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Gemini Mestre 75-79: pioggia di triple sulla Libertas, al Modigliani arriva la prima sconfitta

Leggi anche: Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di Pisa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.