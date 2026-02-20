Serie A Sassuolo-Verona 3-0

Il Sassuolo ha battuto il Verona con un punteggio di 3-0, grazie a una buona prestazione offensiva. La vittoria arriva dopo una partita intensa al Mapei Stadium, con i neroverdi che hanno costruito il risultato nel secondo tempo. I tre gol sono stati segnati tra il 50° e il 75°, sfruttando alcune disattenzioni della difesa avversaria. La squadra di Grosso sale a quota 35 punti in classifica.

Il Sassuolo cala il tris al Verona. Si chiude sul 3-0 per i neroverdi di Grosso l'anticipo della 26a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium. Un successo nel segno di Berardi, autore di una doppietta (44? e 62?) dopo il vantaggio siglato da Pinamonti. Il ko complica la rincorsa salvezza dei veneti, che chiudono in dieci per l'espulsione nel finale di Al Musrati. In classifica il Sassuolo sale a 35 punti, l'Hellas resta fanalino di coda con il Pisa a 15.