Serie A Sassuolo sulle ali di Berardi | doppietta e rigore sbagliato contro un Verona inguardabile In gol anche Pinamonti

Il Sassuolo ha vinto 3-0 contro il Verona, grazie ai due gol di Berardi e a quello di Pinamonti, che ha aperto le marcature. Berardi ha segnato un gol nel primo tempo e uno nel secondo, ma ha anche sbagliato un rigore. Il Verona ha mostrato poche idee offensive e ha subito le azioni dei neroverdi. La partita si è giocata davanti a un pubblico poco coinvolto, con il Sassuolo che ha dominato senza grandi difficoltà.

SASSUOLO-VERONA 3-0 Marcatori: 41' pt Pinamonti; 44' pt e 17' st Berardi. SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Coulibaly 5.5 (36' pt Romagna 6.5), Walukiewicz 6 (44' st Pedro Felipe sv), Idzes 6.5, Ulisses 6; Thorstvedt 6.5, Lipani 6.5, Koné 6.5 (29' st Iannoni sv); Berardi 6.5, Pinamonti 6.5, Laurienté 7 (29' st Fadera sv). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Moro, Vranckx, Bakola. Allenatore: Grosso 7. VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Bella-Kotchap 5, Nelsson 5, Edmundsson 5; Bradaric 5 (27' st Oyegoke sv), Niasse 4.5, Al-Musrati 4, Harroui 4.