Serie A Juventus-Como | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus ha deciso di schierare i suoi migliori giocatori contro il Como, in vista della sfida di sabato alle 15 all’Allianz Stadium. La partita, valida per la 26ª giornata di Serie A, attirerà molti tifosi in tribuna e davanti alla tv. I bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo alcune prestazioni altalenanti, mentre il Como cerca di ottenere punti importanti in trasferta. La sfida si annuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Torino si prepara a vivere un altro pomeriggio di grande calcio. Sabato 21 febbraio, alle ore 15, l'Juventus ospita il Como all'Allianz Stadium per il match valido per la 26ª giornata di Serie A. Una partita speciale per la Juve che per l'occasione scenderà in campo con la nuova quarta maglia a strisce orizzontali dedicata all'incontro tra tradizione e visione. La storia racconta di un confronto ampiamente favorevole alla Juventus: 29 precedenti in Serie A, con 15 vittorie bianconere, 10 pareggi e appena quattro successi del Como. Non solo. I lariani non sono riusciti a segnare in 14 di queste sfide, dato che conferma quanto sia spesso stato complicato scalfire la retroguardia juventina.