Serie A Atalanta- Napoli in bilico ma la Dea è avanti

Nella 26ª giornata di Serie A, Atalanta e Napoli si affrontano alla New Balance Arena, con i nerazzurri che guidano di un solo punto in classifica. La partita è decisiva per la corsa alle prime posizioni e potrebbe influenzare le prossime scelte di mercato di entrambe le squadre. Gli spettatori si preparano a vivere un match intenso, con diverse occasioni da gol e molti duelli individuali. La sfida resta molto aperta e ricca di suspense.

(Adnkronos) – Nella 26esima giornata, la sfida su cui sono puntati gli occhi è quella della New Balance Arena tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions in cui non è previsto annoiarsi. La squadra di Conte, a 11 punti di distanza dalla capolista Inter, sembra aver ormai abbandonato ogni velleità di scudetto e non può permettersi di perdere anche la qualificazione nell’Europa dei Grandi. La Dea, ancora imbattuta nel 2026 e reduce da 8 risultati utili consecutivi, è a ridosso della zona Champions e punta a rientrare nella corsa. Per gli esperti di Sisal la sfida è incerta, leggermente avanti i nerazzurri, che vengono da 4 successi consecutivi in casa, a 2,50, gli azzurri inseguono a 3,00, stessa quota per il pareggio, che si è verificato solo una volta negli ultimi 21 incroci.🔗 Leggi su Seriea24.it La sconfitta migliore. Scamacca illude la Dea. Atalanta ko, ma va avantiL’Atalanta perde contro l’Athletic Bilbao nella partita valida per l’Europa League, nonostante una buona prestazione nei primi 57 minuti. Leggi anche: Diretta gol Serie A, Pisa Inter finisce 0-2, alle 20.45 Roma Napoli. Ora Atalanta Fiorentina, LIVE 0-0: due volte Carnesecchi, si salva la Dea NAPOLI ATALANTA 3-1 Doppietta di Neres e gol di Noa Lang. Non basta Scamacca alla Dea Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atalanta - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: Atalanta-Napoli in campo domenica alle 15 DIRETTA; Atalanta-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Atalanta- Napoli in bilico ma la Dea è avanti. Serie A: Atalanta-Napoli in campo domenica alle 15 DIRETTASchemi, studio dell'avversario, ma quest'anno per il Napoli tutto parte dall'infermeria per l'avvicinamento e le decisioni sulla prossima partita. Lo stesso accade verso il match di domenica contro ... ansa.it Serie A, Atalanta-Napoli: bergamaschi imbattuti nel 2026 ma quando Conte incrocia la Dea...Ecco il focus di Lottomatica.sport sulla sfida di domenica pomeriggio che mette in palio punti importanti per l'Europa ... corrieredellosport.it SERIE A | Non solo Champions, per Juve e Atalanta 'trappole' Como e Napoli. Dopo lo spareggio flop, l'Inter a Lecce. Milan e Roma possono approfittarne. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA x.com SERIE A | Non solo Champions, per Juve e Atalanta 'trappole' Como e Napoli. Dopo lo spareggio flop, l'Inter a Lecce. Milan e Roma possono approfittarne. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook