Sergio Assisi protagonista al Teatro Auditorium Tommasiello

Sergio Assisi si esibisce al Teatro Auditorium Tommasiello di Teano, portando in scena lo spettacolo “Mi dimetto da uomo”. L’evento si tiene sabato 21 febbraio alle 20:45 ed è stato organizzato per attirare il pubblico locale. Assisi, attore e autore, interpreta un personaggio che affronta temi di identità e cambiamento, mentre il palco viene allestito con grande cura. La serata promette di coinvolgere gli spettatori con un testo scritto a quattro mani.

Come un giullare, Sergio scherza, racconta e riflette, ora cinico ora conciliante, in un flusso affabulatorio irresistibile. Analizza insieme al pubblico abitudini, speranze, sogni e miserie. Tenta di aggrapparsi alla bellezza, all’amore, alla poesia, come fossero rami di un albero che si protende verso le stelle, ma l’egoismo, la grettezza e gli umani limiti, lo risucchiano verso il basso e lo costringono a domandarsi: “Dovrei forse dimettermi dall’essere uomo?” E mentre cerca delle risposte, un’entità irrompe sul palco nei momenti meno opportuni. Uno spiritello buffo, irriverente, impietoso, che corregge, puntualizza, svela, rivendica, irride, incarna concetti ed idee, e cosa peggiore di tutte, inchioda Sergio alla amara verità.🔗 Leggi su Casertanews.it

