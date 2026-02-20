Senzatetto trovato morto in un capannone | è giallo sull' identità

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto in un capanno abbandonato in viale Kennedy ad Aversa. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo riverso a terra. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che cercano di capire cosa sia successo. La vittima, di cui ancora non si conoscono identità e cause del decesso, giaceva in un’area isolata e poco frequentata. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli del caso.

E' stato ritrovato senza vita all'interno di un capanno disabitato annesso d uno stabile in disuso in viale Kennedy ad Aversa. Si tratta di un uomo, un senza fissa dimora, deceduto da qualche giorno. Ad allertare i soccorsi un passante. Sul posto i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini. L'uomo non aveva con sè documenti ed è ancora ignota la sua identità. La salma è stata sequestrata e portata all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania.

