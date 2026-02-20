A Serra Sant’Abbondio, il tranciamento di un cavo durante la nevicata dell’Epifania ha interrotto telefono e internet, creando disagi ai residenti. La causa è un’auto che ha strappato il cavo mentre passava sulla strada principale. Le chiamate al servizio assistenza risultano inutili, mentre i cittadini manifestano insoddisfazione per i ritardi nel ripristino. La situazione si aggrava, lasciando molte famiglie senza comunicazioni. La comunità aspetta risposte chiare e interventi immediati.

Malumori e proteste a Serra Sant'Abbondio per i lavori inerenti all'installazione della fibra, in particolare per il ripristino dopo un cavo tranciato da auto di passaggio in occasione della nevicata dell'Epifania. A raccontare l'accaduto è una signora del posto, Donatella, che ripercorre le tappe di quanto accaduto. "Feci richiesta per l'installazione della fibra nell'aprile scorso. Dal 26 maggio al 10 luglio è stata un'odissea per prendere un appuntamento al fine di realizzare il lavoro. Open Fiber, l'azienda che sta cablando l'Italia con la fibra ottica, sembra che abbia parecchie difficoltà a rispettare le scadenze fissate.

© Ilrestodelcarlino.it - Senza telefono e internet. Inutili le chiamate al servizio assistenza

''In via delle Caminate senza telefono e internet da oltre 25 giorni''Un residente di via delle Caminate 36C denuncia che da più di 25 giorni non ha né telefono né internet.

