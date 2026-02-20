Lindsey Vonn ha subito un incidente grave durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che l’ha portata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo una caduta sulle piste delle Tofane. La campionessa americana si è fatta male durante una discesa ad alta velocità, lasciando i presenti preoccupati. La sua presenza sulla pista si era conclusa con un forte impatto, che ha richiesto immediati soccorsi medici. La sua situazione rimane sotto osservazione mentre i tifosi attendono aggiornamenti.

L e Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state un’altalena di emozioni per Lindsey Vonn. Dopo la spaventosa caduta sull’Olympia delle Tofane, la leggenda dello sci americano è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Quattro interventi chirurgici in pochi giorni per stabilizzare la frattura alla tibia hanno tenuto il mondo dello sci col fiato sospeso. Ma a riportare il sorriso (e un pizzico di pepe) ci ha pensato sua sorella, Karin Kildow, rimasta al suo fianco durante tutta la degenza. Lindsey Vonn, la campionessa e la star. guarda le foto La sorella di Lindsey Vonn: «Meglio il pronto soccorso di una app». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sembra che qualcuno si sia innamorato del fascino dei medici e degli infermieri italiani... Oltre che della bravura, naturalmente

Leggi anche: “Ci aspettiamo che qualcuno del Comune di Crans-Montana venga indagato: il dubbio è che ci sia qualcosa che non ha voluto funzionare”: così il padre di uno dei feriti

Leggi anche: “Sia l’anno della svolta per il Ssn”: gli auguri di medici e infermieri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.