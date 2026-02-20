Sei sotto stress? Allora non stare da solo lo dice la scienza

Uno studio recente rivela che il cervello umano funziona meglio quando si è in compagnia, riducendo così il senso di stress. La ricerca mostra che parlare con amici o familiari può aiutare a gestire meglio le emozioni negative. La scienza ha analizzato le risposte cerebrali in situazioni di tensione, evidenziando che il supporto sociale agisce come una sorta di valvola di sfogo. Quando ci si sente sotto pressione, restare con altre persone può fare la differenza.

Quando si sta vivendo una situazione stressante il più delle volte si ha la voglia di chiudersi in sé stessi, di isolarsi per cercare di risolvere il problema in autonomia. Secondo la scienza non c'è niente di più sbagliato. Lo stress va affrontato in compagnia di un'altra persona, che sia un partner, un partente o un amico l'importante è non stare da soli. Proprio il corpo non sarebbe progettato per affrontare lo stress da solo. La presenza di un’altra persona, anche senza un legame stretto, può modificare in modo concreto la risposta del cervello alle situazioni difficili.🔗 Leggi su Gazzetta.it

