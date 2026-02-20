Sei Nazioni | l' Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battaglia

L’Italia ritrova il suo gioiellino prima della sfida più difficile: dopo due mesi di assenza a causa di una frattura alla mano Ange Capuozzo tornerà in campo nella sfida di Lilla contro la Francia, domenica 22 febbraio. Calendario e classifica alla mano, è la sfida più difficile per gli Azzurri, considerando che i Blues vengono da due nette vittorie (36-14 sull’Irlanda e 54-12 sul Galles) e viaggiano a vele spiegate verso il Sei Nazioni. Per questo, Gonzalo Quesada conferma in blocco la squadra che ha battuto la Scozia e ha sfiorato l’impresa a Dublino con l’Irlanda, con l’unica eccezione dello stesso Capuozzo al posto di Pani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

