Sei Nazioni | l' Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battaglia
L’Italia riporta in campo Capuozzo a Lilla, dopo due mesi di assenza, per affrontare la Francia in fase di piena preparazione. La partita si presenta difficile, con i transalpini pronti a schierare una formazione rafforzata e determinata a vincere davanti ai propri tifosi. L’allenatore francese Galthié sottolinea che gli Azzurri possono sorprendere chiunque, anche se alcuni avevano dato per scontata una loro esclusione dal torneo. La sfida tra le due squadre si avvicina.
L’Italia ritrova il suo gioiellino prima della sfida più difficile: dopo due mesi di assenza a causa di una frattura alla mano Ange Capuozzo tornerà in campo nella sfida di Lilla contro la Francia, domenica 22 febbraio. Calendario e classifica alla mano, è la sfida più difficile per gli Azzurri, considerando che i Blues vengono da due nette vittorie (36-14 sull’Irlanda e 54-12 sul Galles) e viaggiano a vele spiegate verso il Sei Nazioni. Per questo, Gonzalo Quesada conferma in blocco la squadra che ha battuto la Scozia e ha sfiorato l’impresa a Dublino con l’Irlanda, con l’unica eccezione dello stesso Capuozzo al posto di Pani.🔗 Leggi su Gazzetta.it
