Segreti di famiglia 3 replica puntata 20 febbraio in streaming | Video Mediaset

Il fatto che Erdal sia stato trovato nel luogo indicato da Ceylin ha portato a una svolta nella vicenda. La polizia ha portato Erdal in centrale per interrogarlo. Ceylin, preoccupata, ha fornito dettagli sulla sua ricerca. La puntata di oggi svela nuove rivelazioni sul passato dei personaggi. I personaggi continuano a scoprire segreti nascosti tra le mura di casa. La soap turca “Segreti di famiglia” tiene alta l’attenzione degli spettatori. La prossima puntata promette altri colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 20 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Erdal viene ritrovato nel posto indicato da Ceylin e condotto in centrale. Interrogato, dichiara che Cinar è estraneo ai fatti e quindi cadono tutte le accuse nei confronti del ragazzo. Mercan festeggia il suo compleanno e spegne 6 candeline insieme a Elif.Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 72 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 20 febbraio in streaming | Video Mediaset Segreti di famiglia 3, replica puntata 20 gennaio in streaming | Video MediasetOggi, 20 gennaio, torna in streaming la puntata di Segreti di famiglia 3, replica puntata 2 febbraio in streaming | Video MediasetOggi, lunedì 2 febbraio, torna in onda la soap turca Segreti Di Famiglia, Ultima Puntata: Un Addio Amaro! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segreti di famiglia: Episodio 71 Video; Segreti di famiglia: Episodio 69 Video; Segreti di famiglia: Episodio 67 Video; Segreti di famiglia: Episodio 70 Video. Segreti di famiglia 3, replica puntata 19 febbraio in streaming | Video MediasetSegreti di famiglia 3 replica puntata 19 febbraio 2026. Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity. superguidatv.it Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: Cihan viene arrestatoCosa accadrà nelle prossime puntate Segreti di famiglia 3 disponibili su Mediaset Infinity dal 16 al 20 febbraio 2026? Tutte le news. superguidatv.it nuovo episodio di “Segreti di Famiglia„ adesso disponibile su Mediaset Infinity #segretidifamiglia #yargi | Segreti di Famiglia | Yargi - facebook.com facebook