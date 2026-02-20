Secondo apre La Scatola | dentro il nuovo EP tra crepe crescita e verità scomode

L’artista ha pubblicato il suo nuovo EP, “La Scatola”, che affronta temi come le difficoltà di crescita e le verità scomode. La musica riflette emozioni intense e momenti di introspezione, con testi che parlano di crepe interiori e di un cammino accidentato. La pubblicazione arriva dopo un periodo di riflessione personale e di ascolti approfonditi. Il progetto si inserisce in un momento di grande fermento nella scena musicale italiana.

C'è un'età in cui non si cresce "in linea retta". Si procede a scatti, si torna indietro, si resta fermi anche quando fuori tutto sembra andare veloce. "La Scatola", il nuovo EP di Secondo (progetto di Stefano Squillante ), nasce esattamente lì: nel punto in cui guardarsi dentro diventa urgente, persino inevitabile. È un lavoro intimo e diretto che racconta il passaggio all'età adulta senza offrire soluzioni facili, scegliendo invece la strada più scomoda e più vera: l'ammissione. Disponibile in digitale dal 19 febbraio, "La Scatola" è uno "zoom" su un frammento di passato: un periodo da cui l'artista si è allontanato con fatica e che oggi torna in musica come tappa necessaria, non come punto di arrivo.