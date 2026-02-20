Seconda giornata di prove in Bahrain Antonelli è il più veloce Hamilton chiude quarto

Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nella seconda giornata di test a Sakhir, in Bahrain, grazie alla sua Mercedes. La sua performance ha sorpreso, battendo anche i piloti più esperti. Lewis Hamilton, invece, ha concluso le prove in quarta posizione, faticando a migliorare i tempi della mattina. Le temperature elevate e le condizioni del tracciato hanno influenzato le sessioni di lavoro. Antonelli si conferma tra i giovani più promettenti, mentre gli altri team si preparano per le prossime sfide.

Kimi Antonelli con la sua Mercedes è stato il più veloce nella seconda giornata di prove sul circuito di Sakhir. In Barhain si sta disputando l'ultima sessione di prove prima che ufficialmente prenda il via la stagione con il Gp d'Australia che si correrà a Melbourne l'8 marzo. Ieri il pilota italiano ha girato in 1'32"803, facendo il miglior crono assoluto dall'inizio dei test e precedendo la McLaren di Oscar Piastri (+0"058). A seguire la Red Bull di Max Verstappen (+0"359), mentre la Ferrari ha fatto il quarto tempo con Lewis Hamilton (+0"605), anche se l'inglese che è rimasto fermo ai box per gran parte della mattinata.