seconda categoria mencarini gol speciale a 15 anni segna per la sua vadese

Mencarini ha segnato un gol decisivo che ha portato la Vadese alla vittoria contro il Ca Gallo. Il giovane attaccante, appena 15enne, ha sfruttato un'occasione in area per mettere a segno il suo primo gol stagionale. La partita si è conclusa con la vittoria della Vadese e ha consolidato il primo posto in classifica nel girone A di Seconda categoria. La squadra ora guarda con fiducia alle prossime sfide, forte di un vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica.

Nel girone A di Seconda categoria l’ultimo weekend ha visto vincente le prime in classica. La Vadese ha confermato il primo posto e i sette punti di vantaggio sul Ca Gallo. In fondo è sempre in sofferenza la Santangiolese fanalino di coda a meno 4 dall’Isola di Fano. I numeri del girone A. La Vadese oltre a godersi il primato vanta l’attacco più prolifico (36 gol) e assieme al Casinina la difesa meno perforata (18 gol subiti). La Durantina Santa Cecilia prima nei pareggi (11). 21 i gol della ventesima giornata che hanno contribuito a far registrare 7 vittorie (4 casalinghe) e 1 pareggio. L’under in vetrina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

