Seby Petralia nominato assessore a Gravina | gestirà Amministrazione generale e tributi

Seby Petralia ha accettato l’incarico di assessore a Gravina, dove si occuperà di Amministrazione generale e tributi. La nomina è stata ufficializzata dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso, nel corso dell’ultima seduta. Petralia, 51 anni, ha già una lunga esperienza nel settore amministrativo e conosce bene le sfide del territorio. La sua nomina mira a migliorare l’efficienza dei servizi comunali e a semplificare le procedure fiscali.

Subentra a Francesco Nicotra e avrà deleghe su Amministrazione Generale (Primo Servizio) e Tributi, Patrimonio e Sviluppo Economico (Terzo Servizio). La Giunta comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso ha un nuovo assessore: è Seby Petralia, 51 anni. Subentra a Francesco Nicotra e avrà deleghe su Amministrazione Generale (Primo Servizio) e Tributi, Patrimonio e Sviluppo Economico (Terzo Servizio). Petralia lavora da quasi trent’anni alla StMicroelectronics, dove ha ricoperto ruoli nella gestione del personale e, negli ultimi cinque anni, si è occupato di conduzione e manutenzione di impianti di gas pericolosi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato direttore generale, Paolo Pettinari vicedirettore generale

Leggi anche: Rottamazione dei tributi, l'amministrazione comunale studia una soluzione per i ritardatari