Sea Watch Piantedosi | Impugneremo sentenza Sistema giudiziario prevede 3 gradi

Il ministro Piantedosi afferma che il governo impugnerà la sentenza a favore di Sea Watch, annunciando che il sistema giudiziario prevede tre gradi di giudizio. La decisione arriva dopo la sentenza sul risarcimento al'organizzazione, che il governo contesta. Piantedosi sottolinea che finora hanno sempre contestato le sentenze tramite ricorsi e continueranno a farlo. La vicenda riguarda le operazioni di soccorso nel Mediterraneo e le conseguenti responsabilità legali. La questione resta aperta, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

"Dopo Geo Barents la sentenza sul risarcimento a Sea Watch? Noi fino a ora abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo. Quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così" così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione dell'ufficio di Polizia della Metro in Stazione Termini a Roma. "Dopo il video di Meloni che parla di toghe politicizzate c'è un nuovo scontro tra politica e magistratura? No, guardi, io credo che questa occasione referendaria sia un esercizio di democrazia.