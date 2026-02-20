Se te ne vai | studenti a teatro per uno spettacolo sull' abbandono scolastico

Gli studenti hanno assistito a uno spettacolo teatrale che affronta il problema dell’abbandono scolastico. Lo spettacolo racconta storie di ragazzi che lasciano gli studi per diverse ragioni, tra cui difficoltà familiari e disagio tra i banchi. La rappresentazione mira a far riflettere su queste scelte e le loro conseguenze, coinvolgendo il pubblico con scene realistiche e dialoghi diretti. L’evento si svolge in un momento in cui il tasso di abbandono resta elevato tra i giovani italiani.

Mattinata al Palamostre per gli alunni di alcuni istituti scolastici udinesi. La pièce originale è della drammaturga francese Kelly Rivière, e parla del 15enne Nathan, alle prese con le inquietudini dell'adolescenza Un dialogo intenso, diretto, privo di retorica, capace di parlare con sincerità al mondo adolescenziale e agli adulti chiamati ad ascoltarlo. “Se te ne vai” è lo spettacolo proposto in matinée per le scuole secondarie di primo e secondo grado con quattro repliche da lunedì 23 febbraio a giovedì 26 febbraio al Teatro Palamostre di Udine e proseguirà, con sei repliche, da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo all’interno delle scuole della Bassa Friulana per la Stagione ContattoTig Teatro per l’infanzia e la gioventù.🔗 Leggi su Udinetoday.it

