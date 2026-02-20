Scuole superiori vertice al Libero consorzio | 4 milioni per sicurezza e manutenzioni

Il Libero consorzio di Agrigento ha annunciato che, a causa delle richieste degli studenti, investirà 4 milioni di euro per migliorare sicurezza e manutenzioni nelle scuole superiori della provincia. Durante un incontro con l’Unione Studenti, il presidente Giuseppe Pendolino ha confermato che i fondi saranno destinati a interventi immediati, con cantieri già pronti per marzo. Gli studenti chiedevano interventi concreti e rapidi per garantire ambienti più sicuri. Nei prossimi mesi, i lavori interesseranno diversi istituti scolastici.

Delegazione dell’Unione studenti ricevuta dal presidente Pendolino: al centro criticità strutturali, cantieri in partenza a marzo e trasferimento del Liceo Politi Cinque milioni di euro per le scuole superiori della provincia e cantieri pronti a partire a marzo. È questo il dato centrale emerso dal vertice che si è svolto al Libero consorzio comunale di Agrigento tra il presidente Giuseppe Pendolino e una delegazione dell’Unione Studenti Agrigento. All’incontro hanno partecipato Rosario Lentini, Ruben Alletto, Giulio Tortorici, Elia Totorici e Maroua Lombardo, che hanno consegnato una relazione dettagliata sulle condizioni di diversi istituti di proprietà dell’Ente, segnalando criticità strutturali e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

