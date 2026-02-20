Scuola Rodari ‘tamponate’ le infiltrazioni
L'infiltrazione d’acqua alla scuola primaria Rodari di via Recchi ha causato la sospensione delle lezioni. Dopo settimane di lavori, sono stati completati gli interventi di manutenzione per sistemare le infiltrazioni e prevenire ulteriori danni. Gli operai hanno riparato le perdite nel controsoffitto e rinforzato le strutture vulnerabili. Ora, le scuole sono pronte per riaccogliere gli studenti senza rischi di ulteriori problemi. Il Comune ha annunciato che, da domani, le classi riprenderanno normalmente.
"Sono terminati gli interventi di manutenzione alla scuola primaria Rodari di via Recchi e, per il Comune, sussistono ora tutte le condizioni per consentire il regolare rientro in classe degli alunni". Parole di Mila Della Dora, assessora alle manutenzioni. "Le aule colpite dalle infiltrazioni sono state sistemate e ritinteggiate – spiega –. Contestualmente siamo intervenuti anche su altre criticità. Il Centro Operativo comunale ha sistemato la pavimentazione dei due ingressi della scuola, da via Recchi e da via Vittorio Emanuele Orlando, oltre al ripristino di alcune illuminazioni all’interno delle aule. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
