Scoprite chi ha ritoccato gli Halo Hair della campionessa olimpica

Alysa Liu ha ritoccato gli Halo Hair, un dettaglio che ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa olimpica ha deciso di cambiare acconciatura poco prima della sua gara, creando un colpo di scena tra gli spettatori. Il nuovo stile ha suscitato molte domande tra fan e media, che cercano di scoprire chi abbia realizzato il nuovo look. La sua performance ha confermato il suo ruolo di favorita, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Ora si aspetta di sapere chi ha curato il suo nuovo hairstyle.

C'è una nuova regina della Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si chiama Alysa Liu ed è ufficialmente la pattinatrice più forte di questi Giochi. Appena vent'anni, Alysa ha riportato negli Stati Uniti la medaglia d'oro nel pattinaggio di figura femminile, e con la sua performance ha incantato il pubblico pattinando leggiadra sul ghiaccio. La storia dietro gli Halo Hair di Alysa Liu. Liu è famosa anche per essere ritornata al pattinaggio dopo il ritiro a 16 anni, e in questa Olimpiade ha sfoggiato un look con cui ha messo in chiaro che, se ritorno doveva essere, era alle sue condizioni, anche dal punto di vista estetico.