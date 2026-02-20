Scontro tra due camion sulla Monti Lepini muore autista di 46 anni di Alatri

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, coinvolgendo due camion. La collisione tra i mezzi ha causato la morte di un autista di 46 anni di Alatri, che lavorava per una società di trasporto di azoto. L’impatto si è verificato in un tratto noto per le curve strette, dove in passato si sono verificati altri sinistri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi degli operatori del 118 per tenerlo in vita Il violento scontro si è verificato intorno alle 8:30 nel territorio di Priverno, al confine tra le province di Frosinone e Latina, nei pressi della stazione di servizio situata vicino alla rotonda di Anime Sante. Per cause ancora in corso di accertamento, due camion si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato particolarmente violento e per uno dei conducenti non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso per salvare C.M. prestati dal personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto insieme alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco.