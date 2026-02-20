Scontro in città | nuova legge inverte le colpe tutelando cicli

Un incidente in città ha portato all’approvazione di una nuova legge che cambia le responsabilità tra pedoni e ciclisti. La proposta, sviluppata con la Federazione italiana ambiente e bicicletta, mira a proteggere questi utenti vulnerabili e a ridurre gli incidenti. La legge prevede che le colpe siano rivalutate a favore di pedoni e ciclisti, stimolando un nuovo approccio alla sicurezza stradale. Ora, le città italiane si preparano a mettere in pratica queste innovazioni.

Pedoni e Ciclisti al Centro della Rivoluzione della Mobilità Urbana Italiana. Una nuova proposta di legge, frutto della collaborazione con la Federazione italiana ambiente e bicicletta, punta a trasformare la sicurezza stradale in Italia, ridefinendo le responsabilità in caso di collisioni tra utenti della strada e promuovendo un cambiamento culturale nella mobilità urbana. L'iniziativa, presentata in Parlamento, mira a invertire una tendenza preoccupante: l'aumento degli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti, un dato allarmante che ha un incremento significativo nel solo mese di gennaio 2026.