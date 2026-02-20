Scontro fra auto e tir lungo l' A24 | la vittima era un 26enne
Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente lungo l’A24, tra i caselli di Tornimparte e Valle del Salto, nel pomeriggio del 20 febbraio. L’auto in cui viaggiava si è scontrata con un tir, causando gravi danni e l’intervento immediato dei soccorsi. La tragedia si è verificata dopo la galleria San Rocco, creando disagi e lunghe code sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.
Arrivano gli aggiornamenti sull'incidente mortale avvenuto nel pomeriggio del 20 febbraio sulla A24 tra i caselli di Tornimparte e Valle del Salto È un giovane di 26 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 20 febbraio lungo l'autostrada A24 L'Aquila - Roma, dopo la galleria San Rocco, tra i caselli di Tornimparte e Valle del Salto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e il personale di Strada dei Parchi, oltre a due ambulanze e l'elisoccorso. Purtroppo nonostante le manovre di soccorso, il ragazzo è deceduto. Il 26enne, che era alla guida dell'automobile come riporta Ansa, avrebbe perso il controllo del veicolo e avrebbe urtato un mezzo pesante che era fermo in una piazzola di sosta.🔗 Leggi su Ilpescara.it
