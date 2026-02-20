Scontro fatale tra due camion a Priverno | un morto

Due camion si sono scontrati questa mattina sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, tra il km 22 e 23 a Priverno. L’incidente è avvenuto poco prima delle sei, provocando la morte di un autista e il ferimento di un altro. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, ma le autorità stanno ancora accertando i dettagli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno chiuso temporaneamente la strada per permettere i soccorsi. La vicenda ha causato lunghe code di veicoli.

Monti Lepini, 20 febbraio 2026 – Sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, tra il km 22 e 23 nel territorio di Priverno, due mezzi pesanti si sono scontrati all'alba. Un autista è deceduto. In corso le operazioni dei vigili del fuoco, con travaso di azoto liquido da una cisterna lesionata. L'incidente all'alba tra il km 22 e 23. Erano circa le 4.30 di oggi, 20 febbraio, quando il personale operativo dei vigili del fuoco di Latina è stato allertato dal NUE 112 per un incidente stradale. Sul posto, lungo la SR 156 dei Monti Lepini tra i chilometri 22 e 23, la squadra VVF di Terracina ha riscontrato la collisione di due mezzi pesanti, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.