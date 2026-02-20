Scontrini aboliti nel 2026 | pagamenti digitali risparmio

Il decreto PNRR ha deciso di eliminare gli scontrini nel 2026, favorendo i pagamenti digitali. Questa scelta mira a semplificare le procedure e ridurre l’uso della carta. A partire da marzo, i commercianti dovranno usare sistemi di tracciamento elettronici più moderni per registrare le transazioni. Le aziende si stanno preparando a gestire questa transizione, installando nuovi software e aggiornando i loro sistemi di cassa. La misura cambierà il modo in cui i clienti ricevono le ricevute e gestiscono le spese quotidiane.

Addio Scontrini, Benvenuti Tracciati Digitali: La Rivoluzione Silenziosa dei Pagamenti in Italia. Da marzo 2026, una svolta epocale cambierà la gestione delle transazioni commerciali in Italia: il decreto PNRR abolisce l'obbligo di conservare per dieci anni le ricevute dei pagamenti elettronici con Pos, sostituendole con tracciati digitali. Una semplificazione che alleggerisce il carico burocratico per esercenti e cittadini, riducendo l'uso della carta termica e aprendo la strada a un sistema fiscale più efficiente. La Fine di un'Era: L'Addio alla Carta Termica. Per anni, commercianti e professionisti hanno dovuto fare i conti con l'ingombrante obbligo di conservare per un decennio le ricevute generate dai terminali Pos.