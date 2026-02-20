Sciopero al contrario | Manca personale Asl Ci offriamo volontari per i turni scoperti

Un nuovo allarme sulla sanità provinciale arriva dall’Usb e dai comitati cittadini, che denunciano carenze di personale nelle strutture locali. Secondo le testimonianze raccolte, ci sono casi di turni scoperti e servizi ridotti, peggiorati dalla mancanza di medici e infermieri. In risposta, alcuni operatori si sono offerti volontari per coprire le assenze, cercando di garantire almeno le emergenze. La situazione critica ha portato a un confronto acceso tra chi gestisce le risorse e chi subisce le conseguenze di questa carenza.

Lanciano un nuovo allarme sulle condizioni della sanità provinciale denunciando casi "drammatici" raccolti attraverso gli sportelli l’Usb e i comitati cittadini per la sanita della provincia, Sos salute Lunigiana, Lunigiana Salute e Consulta popolare per la sanità di Massa. E i sanitari d’ Unione sindacale di base ora si stanno organizzando per mettere in campo varie forme di protesta e di lotta. Fino allo “ sciopero al contrario ”: volontariato per coprire le carenze. "Stiamo organizzando squadre di sanitari volontari che in segno di protesta e di solidarietà con i colleghi in difficoltà daranno disponibilità alla azienda per coprire i turni o i servizi scoperti – spiegano –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero al... contrario: "Manca personale Asl. Ci offriamo volontari per i turni scoperti" Leggi anche: Perché non ci sono i telecronisti oggi sulla RAI: la causa dello sciopero e gli eventi scoperti Sciopero del personale di una delle cooperative che opera in Asl Toscana sud est in provincia di ArezzoIl personale di una cooperativa operante all’interno dell’Asl Toscana Sud Est, in provincia di Arezzo, ha indetto uno sciopero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sciopero al... contrario: Manca personale Asl. Ci offriamo volontari per i turni scoperti. Sciopero al... contrario: Manca personale Asl. Ci offriamo volontari per i turni scopertiLa protesta degli operatori sanitari dell’Usb per disservizi e liste d’attesa. Pronti a presentarsi negli atri degli ospedali per richiamare l’attenzione. dei diritti di lavoratori e cittadini. Tante ... lanazione.it La Fiom: "Robot in magazzino, addetti a rischio". Assemblea e sciopero. La presidente: "Sul territorio 3,5 milioni, sarebbe preoccupante il contrario". . - facebook.com facebook