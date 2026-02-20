Sciapichetti | Inversione a U di Officina Chiedo scusa

Angelo Sciapichetti si scusa per aver sostenuto l’Officina delle idee, nata con la candidatura di Marco Sigona, primario di Dermatologia. La decisione del movimento di appoggiare Sigona ha sorpreso molti, poiché Sciapichetti aveva inizialmente espresso riserve. La sua inversione a U ha suscitato commenti tra gli alleati e gli oppositori. Ora, Sciapichetti ammette di aver sbagliato e promette di lavorare per un nuovo dialogo interno al partito. La vicenda mostra come le scelte politiche possano cambiare in breve tempo.

"Chiedo scusa per aver contribuito a far nascere l' Officina delle idee ". Così Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Partito democratico, dopo che il movimento ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Marco Sigona, primario di Dermatologia. La scelta è arrivata dopo che il medico era stato tra i possibili candidati del centrosinistra. "Ferma restando la mia immutata stima personale e l'amicizia incondizionata nei confronti di Flavio Corradini e Marco Sigona – dice Sciapichetti –, quello che per amor di verità non posso accettare è l'affermazione secondo la quale l'Officina delle idee ha fatto "una scelta coerente con il percorso avviato oltre un anno e mezzo fa", come affermato dal portavoce.