Sci alpinismo cambia tutto nella staffetta alle Olimpiadi | come funziona e le differenze con la sprint L’Italia può sperare

Lo sci alpinismo ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi Invernali a causa della sua crescente popolarità, presentandosi con la staffetta che ha sostituito la tradizionale gara sprint. La competizione si svolge sulla pista Stelvio di Bormio e coinvolge squadre di più atleti che affrontano tracciati ripidi e tecnici. La nuova formula richiede strategia e resistenza, differenziandosi dalla sprint, più breve e veloce. L’Italia spera di ottenere buoni risultati, puntando su atleti esperti e preparati. La gara si è conclusa con un risultato incerto e appassionante.

Lo sci alpinismo ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali con le sprint di Milano Cortina 2o26, andate in scena giovedì 19 febbraio sulla parte conclusiva della pista Stelvio di Bormio. Sotto una fittissima nevicata, in un format di tre minuti circa che proponeva tre turni per uomini e donne, sono stati incoronati lo spagnolo Oriol Cardona (capace di riportare un titolo a cinque cerchi nel suo Paese dopo addirittura 54 anni) e la svizzera Marianne Fatton (detentrice del titolo mondiale). Lo SkiMo tornerà a essere protagonista nella rassegna a cinque cerchi con la staffetta mista, in programma sabato 21 febbraio sempre nella località valtellinese.