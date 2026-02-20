Schlein contro FdI | Referendum il fango è sui social attacca

Elly Schlein ha contestato le affermazioni di Giorgia Meloni, accusando il partito di FdI di diffondere fake news sui social riguardo ai referendum costituzionali di marzo. La leader del PD ha sottolineato come le fake news siano più diffuse proprio sui profili social del centrodestra, citando esempi concreti di post e commenti condivisi online. La discussione si è infiammata durante un evento a Firenze, dove Schlein ha chiesto maggiore responsabilità nella comunicazione politica digitale.

Schlein accusa il campo avversario: "Il fango sui referendum viene dai social di Fratelli d'Italia". Firenze è stata il palcoscenico della replica di Elly Schlein alle accuse lanciate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo alla campagna per i referendum costituzionali del 22 e 23 marzo. La segretaria del Partito Democratico ha puntato il dito contro la diffusione di informazioni ritenute non veritiere e di attacchi personali, individuando come principale fonte di tali dinamiche i canali social di Fratelli d'Italia. L'intervento si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione del dibattito in vista del voto, che riguarda modifiche significative al sistema giudiziario.