Schifezze e rifiuti abbandonati fuori dal negozio la rabbia di Sabrina e colleghi | Non se ne può più

Sabrina e i suoi colleghi si sono trovati a protestare dopo aver trovato ancora rifiuti e cibo spazzatura fuori dal negozio, una scena che si ripete da settimane. La causa è la mancanza di controlli e di rispetto da parte di alcuni clienti, che lasciano sacchetti e avanzi vicino all’ingresso. La presenza di sporcizia non solo infastidisce i dipendenti, ma crea anche problemi di igiene e sicurezza. Sabrina denuncia che la situazione peggiora di giorno in giorno, rendendo difficile il lavoro e creando disagio tra i vicini.

La denuncia della Supermacelleria del Villaggio a Germanedo: "Anche questa mattina la brutta sorpresa. Una situazione inaccettabile con alcolici e sporcizia di ogni tipo lasciati da bande di ragazzini che urinano pure all'ingresso". E ora, in tanti nella zona, hanno paura Una situazione inaccettabile che si ripete già da diverso tempo, creando grossi disagi, comprensibile rabbia e ultimamente anche un po' di paura. Succede nel rione di Germanedo a Lecco dove sempre più di frequente una banda di ragazzini si ritrova a bere sporcando e gettando rifiuti non solo su strada e marciapiedi, ma anche all'ingresso dei negozi.