Schifezze e rifiuti abbandonati fuori dal negozio la rabbia di Sabrina e colleghi | Non se ne può più

Sabrina e i suoi colleghi si sono trovati ancora una volta a dover pulire rifiuti e cianfrusaglie lasciate davanti al negozio, fatto che si ripete da settimane. La presenza di sacchi aperti e cartacce sparse nei pressi del locale provoca fastidio e insicurezza tra i lavoratori, che si sentono impotenti davanti a questa continua incuria. La loro frustrazione cresce di giorno in giorno, mentre i rifiuti aumentano senza sosta. La situazione resta irrisolta e il problema persiste.

La denuncia della Supermacelleria del Villaggio a Germanedo: "Anche questa mattina la brutta sorpresa. Una situazione inaccettabile con alcolici e sporcizia di ogni tipo lasciati da bande di ragazzini che urinano pure all'ingresso". E ora, in tanti nella zona, hanno paura Una situazione inaccettabile che si ripete già da diverso tempo, creando grossi disagi, comprensibile rabbia e ultimamente anche un po' di paura. Succede nel rione di Germanedo a Lecco dove sempre più di frequente una banda di ragazzini si ritrova a bere sporcando e gettando rifiuti non solo su strada e marciapiedi, ma anche all'ingresso dei negozi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

