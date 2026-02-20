Schifani a Santa Teresa di Riva svolta storica per il lungomare | una firma lunga sei anni per la protezione della costa ionica

Renato Schifani ha firmato ufficialmente il progetto di protezione del lungomare di Santa Teresa di Riva, un atto che conclude sei anni di attese e lavori. L’evento si è svolto davanti a una folla di cittadini e operatori locali, che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio. La firma apre la strada a interventi concreti per rafforzare la costa e prevenire i danni delle mareggiate. Ora, i lavori potranno partire subito, portando novità per il territorio e la sua sicurezza.

Un lungo applauso ha accompagnato la firma del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che questa mattina ha ufficialmente consegnato i lavori per la protezione del litorale ionico a Santa Teresa di Riva, segnando una tappa storica per il lungomare e per la sicurezza della costa. All'evento era presente anche il sindaco di Santa Teresa, Danilo Lo Giudice, a testimoniare l'importanza dell'iniziativa per la comunità locale. Schifani ha prima sorvolato dall'alto i tratti di costa più colpiti dal maltempo per verificare lo stato dei luoghi. Le opere, finanziate dalla Regione nel 2019 con 10,6 milioni di euro e appaltate nel 2021 per 8,7 milioni al "Consorzio Ciro Menotti" di Ravenna, sono gestite dalla Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dallo stesso governatore, con il supporto del responsabile attuativo, l'ing.