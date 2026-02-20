Scarlatto e piombo | torna la Cena con delitto in città

Il furto avvenuto giovedì scorso a Galloway ha portato alla scoperta di un gruppo di criminali che si riunisce per pianificare il prossimo colpo. La scena si svolge durante la Cena con delitto, che si tiene questa sera alle 20,45. Tra gli invitati, si nota una donna elegante vestita di rosso, che si esibisce sul palco e sembra conoscere i piani dei malviventi. La serata si trasforma in un mistero, mentre gli ospiti seguono attentamente ogni dettaglio. La cena si conclude con una domanda: chi sarà il vero colpevole?

Nuovo appuntamento con la Cena con delitto giovedì 26 febbraio alle ore 20,45 da Galloway. “Un gruppo di malviventi si riunisce per discutere del bottino, mentre sul palco si esibisce la nuova fiamma del capo, una donna affascinante e vestita di rosso. L'aria è tesa, e tra sguardi sospettosi e promesse infrante, nessuno è davvero al sicuro”, si legge nelle note di presentazione. Spettacolo diviso in tre atti dove gli ospiti, tra una portata e l'altra, dovranno scoprire il killer, l'arma del delitto e il movente. Chi vincerà si porterà a casa un buono di 35 euro, da spendere presso da Galloway valido dal giorno successivo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

