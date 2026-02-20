Scaramucci vicepresidente nazionale Assoviaggi

Federico Scaramucci, imprenditore nel settore turistico di Urbino, è stato scelto come nuovo vicepresidente di Assoviaggi. La nomina arriva dopo aver dimostrato grande competenza e passione nel suo lavoro, portando avanti progetti innovativi nel settore viaggi. La sua esperienza si combina con il desiderio di migliorare i servizi offerti ai clienti e di rafforzare le relazioni tra le agenzie di viaggio. La nomina di Scaramucci rappresenta un passo importante per l’associazione e per il turismo italiano. La sua nomina si è concretizzata nelle ultime settimane.

Importante riconoscimento per l'imprenditore turistico urbinate Federico Scaramucci: da alcuni giorni è stato nominato vicepresidente nazionale di Assoviaggi. A darne la notizia è Confesercenti, all'interno di cui opera Assoviaggi, l'associazione di riferimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator che conta oltre 2mila aderenti. Già responsabile di Assoviaggi Marche, Scaramucci ha assunto le deleghe ai rapporti con le Istituzioni europee e ai bandi dedicati al settore turistico. Una nomina importante per il territorio, per il sistema turistico locale e ovviamente per il suo percorso professionale: "Questo incarico – spiega Scaramucci – è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità.