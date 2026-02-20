Scala una montagna con la compagna che muore assiderata Lui condannato per omicidio colposo | L' ha abbandonata al freddo

Il 19 gennaio 2025, un alpinista di Salisburgo di 36 anni è stato condannato per omicidio colposo dopo che la compagna, di 33 anni, è morta assiderata durante l’ascensione del Grossglockner. La coppia, non professionisti, cercava di raggiungere la vetta della montagna più alta delle Alpi centro-orientali. Durante la salita, il uomo ha lasciato la donna al freddo e al gelo, senza aiuto. La polizia ha ricostruito che l’abbandono ha contribuito alla tragica fine della donna. Ora, lui dovrà affrontare le conseguenze della sua azione.

Il caso in Austria. I due, alpinisti non professionisti, stavano scalando il Grossglockner (3.798 metri sul livello del mare). C'è stato un processo abbastanza raro, perché stabilire di chi è la responsabilità degli incidenti in montagna in casi simili non è facile È la notte del 19 gennaio 2025. Una coppia di alpinisti non professionisti - entrambi di Salisburgo, lui di 36 anni e lei di 33 - sta cercando di raggiungere la vetta del Grossglockner, la montagna delle Alpi centro-orientali più alta dell'Austria, con i suoi 3.