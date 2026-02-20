Scacco allo spaccio in stazione il plauso di Pascarella FI | Polizie locali non sono figlie di un Dio minore

La polizia locale di Cesena, Cesenatico e dell’Unione Rubicone a Mare ha arrestato dieci persone coinvolte nello spaccio di droga, su ordine della Procura di Forlì-Cesena. L’operazione ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e all’identificazione di diversi spacciatori. Pascarella (FI) ha commentato la riuscita indagine, lodando il lavoro delle forze dell’ordine. Ha sottolineato che le polizie locali svolgono un ruolo fondamentale, come “figlie di un Dio minore” non devono essere considerate. La lotta allo spaccio prosegue con determinazione.

"Mi preme sottolineare che questa operazione di polizia ha dimostrato che le Polizie Locali non sono figlie di un dio minore come recentemente lamentato dall'assessore alla Sicurezza" "Nel compiacermi con il personale ed i dirigenti delle Polizie Locali di Cesena, Cesenatico e dell'Unione Rubicone a Mare per la brillante operazione antidroga che ha portato su ordine della Procura della Repubblica di Forlì-Cesena all'esecuzione in quei Comuni di dieci provvedimenti cautelari disposti dal Gip del Tribunale di Forlì-Cesena, mi preme sottolineare che questa operazione di polizia ha dimostrato che le Polizie Locali non sono figlie di un dio minore come recentemente lamentato dall'assessore alla Sicurezza del Comune di Cesena, ma possono esprimere un significativo contributo nella lotta alla criminalità anche senza avere l'accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno, come è stato più volte rappresentato da parte di Forza Italia".