Sbalzi meteo | dalla neve di venerdì al sole e ai 15 gradi del weekend

Fine settimana gradevole e all'insegna della stabilità. Fino a sabato mattina in vigore l'allerta per vento forte In vigore l'allerta meteo per vento forte, che durerà fino alle 00.00 di sabato 21 febbraio. Da oggi, venerdì, temperature in netto rialzo: si passerà dalla neve caduta ieri a 15° C durante il pomeriggio. La condizione di stabilità proseguità nei prossimi giorni. Per la giornata di oggi, 2002, si prevede ventilazione moderata dai quadranti settentrionali con rinforzi di vento diffusi in quota. Nelle valli e sull'alta pianura occidentale ventilazione a carattere di foehn, anche con forti raffiche fino al primo pomeriggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

