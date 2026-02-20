Savona nascondevano 66 kg di marijuana negli strumenti musicali | arrestati due fratelli

Savona, due fratelli piemontesi sono stati arrestati dopo aver nascosto 66 kg di marijuana negli strumenti musicali. La polizia li ha fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna, in un'operazione che ha portato al sequestro della droga nascosta tra le chitarre. I giovani erano stati notati mentre attraversavano la città e sono stati fermati per un controllo di routine. La scoperta ha portato al loro arresto immediato.

Due ragazzi piemontesi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna. Il mezzo, noleggiato a Malaga, è stato intercettato lungo l'autostrada A6 tra Savona ed Altare. L'atteggiamento sospetto e nervoso dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a un'ispezione accurata del veicolo con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnia Carabinieri di Savona. All'interno del vano di carico, i carabinieri hanno rinvenuto numerose casse acustiche di grandi dimensioni e diverso materiale per eventi musicali.