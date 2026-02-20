Sassuolo-Verona venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio al Mapei Stadium

Il calcio italiano si anima con il confronto tra Sassuolo e Verona, in programma venerdì 20 febbraio alle 20:45 al Mapei Stadium. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida, che potrebbe influenzare le prossime settimane di campionato. Le formazioni ufficiali sono state già annunciate e le quote sono favorevoli a un risultato incerto.

Il match del Mapei tra Sassuolo e Verona va in scena venerdì sera e apre la giornata 26 della Serie A. Si trovano di fronte due squadre che vivono un momento diametralmente opposto. I padroni di casa del Sassuolo ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro rimontando l'Udinese in trasferta e agganciando i friulani.