Sassari | 19 sfide infuocate al Fight Club Championship ’24
Sassari ospita il Fight Club Championship ’24, un evento che riunisce centinaia di appassionati di arti marziali. La città si prepara alla 19ª edizione del torneo, prevista per sabato 21 febbraio presso il Tarantini Fight Club Training Center in via Venezia. Sono previste 19 sfide di combattimento tra atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sfideranno in incontri intensi e spettacolari. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.
Sassari si prepara alla 19ª edizione del Fight Club Championship: un evento in crescita per l’isola. Sassari si appresta a ospitare un importante evento per gli appassionati di arti marziali: il 19° Fight Club Championship, in programma per sabato 21 febbraio presso la Tarantini Fight Club Training Center in via Venezia. Il torneo, giunto alla sua diciannovesima edizione, rappresenta un punto di riferimento per la disciplina a livello regionale e nazionale, attirando atleti da diverse parti d’Italia. Il Fight Club Championship non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per valorizzare il talento locale, con la partecipazione di tre campioni sassaresi.🔗 Leggi su Ameve.eu
