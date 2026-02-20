Sarracino Pd | Gli attacchi di De Luca a Fico sono incomprensibili
Vincenzo De Luca ha criticato duramente Roberto Fico, accusandolo ingiustamente di aver preso decisioni sbagliate. La causa di questa tensione sembrerebbe essere legata a divergenze politiche sulla gestione delle risorse pubbliche. Sarracino del Pd commenta: “Gli attacchi di De Luca sono incomprensibili e sproporzionati”. La polemica si accende in un momento in cui il rapporto tra i due esponenti politici si fa sempre più teso. Intanto, la discussione continua a divampare nel dibattito pubblico.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Ho trovato ingenerosi e incomprensibili gli attacchi di Vincenzo De Luca al presidente Roberto Fico. Sono certo che il primo a difendere il presidente della Regione sarà il nostro segretario regionale. Se non lo farà lui, lo faremo certamente con il gruppo dirigente nazionale e con il gruppo di Napoli”. Lo ha detto Marco Sarracino, parlamentare e responsabile Sud del Pd a margine dell’assemblea metropolitana a Napoli del partito. “ Siamo in una fase – ha aggiunto Sarracino – di profondo rinnovamento anche con criticità che abbiamo ereditato dalla passata stagione, a partire proprio dalle partecipate, alcune delle quali non mi pare abbiano brillato per efficienza nei servizi che dovevano erogare.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"
Leggi anche: Pietro De Luca (PD): “Giunta Fico sarà politica e di alto profilo”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Orlando: Alla riscossa. Il correntissimo Pd (con Augias) si organizza e lotta per il No. Segnali per SchleinL'area Franceschini-Speranza-Orlando si ritrova per la prima volta dopo Montepulciano, senza la segretaria. E Mattarella uno di noi e attacchi alla coppia Meloni-Nordio lancia la volata sulla Giust ... ilfoglio.it
Autonomia, Sarracino (Pd): Meloni divide Italia e spacca patriaRoma, 19 feb. (askanews) - 'Ancora una volta Giorgia Meloni divide l'Italia e lo fa sul piano istituzionale, ma anche sul piano ... notizie.tiscali.it