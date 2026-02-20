Sarnico la banda del botto chiede di patteggiare la pena

A Sarnico, quattro uomini coinvolti nell’esplosione di un bancomat sul lungolago a giugno chiedono di patteggiare la pena. La banda del botto è stata arrestata dopo aver causato danni a un distributore automatico, provocando anche un forte rumore nella zona. Gli imputati si sono presentati davanti al giudice, pronti a discutere una possibile soluzione alternativa al processo. Le loro richieste sono state accolte, mentre si attende la decisione ufficiale sulla loro condanna. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e commercianti locali.

IN TRIBUNALE. I quattro erano stati arrestati a giugno con l'accusa di aver fatto esplodere il bancomat sul lungolago. Hanno ammesso. Hanno chiesto di patteggiare la pena i quattro uomini finiti in manette dopo aver fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale di Sarnico della Banca popolare di Sondrio, all'incrocio tra via Roma e il lungolago di via Garibaldi, nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025 (bottino 23.280 euro). Un 24enne residente a Cenate Sopra, difeso dall'avvocato Enrico Cortesi, ha chiesto di patteggiare a 3 anni e 4 mesi; gli altri tre, veneti di etnia sinti, a 3 anni e 2 mesi: un 35enne, assistito dall'avvocato Giovanni Gentilini: un uomo di 37 anni e il fratello di 48, tutti residenti in Veneto, difesi dall'avvocato Massimo Bissi.