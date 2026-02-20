Sardegna | 8 mesi di lavoro per i dipendenti ex Villaservice

In Sardegna, i lavoratori di Villaservice hanno ottenuto otto mesi di impiego grazie a un accordo firmato presso l’Assessorato regionale del Lavoro. La decisione arriva dopo mesi di incertezza e proteste, e prevede l’attivazione di un cantiere temporaneo per mantenere i posti di lavoro. Questa soluzione offre un’ultima chance ai dipendenti di non perdere il lavoro mentre si cercano soluzioni più durature. L’accordo rappresenta un passo importante per la tutela occupazionale nella regione. La questione resta ancora aperta, ma ora si guarda avanti.

Accordo raggiunto per i lavoratori Villaservice: otto mesi di cantiere occupazionale all’orizzonte. Un’intesa cruciale, siglata presso l’Assessorato regionale del Lavoro in Sardegna, apre la strada all’attivazione di un cantiere occupazionale di almeno otto mesi per i dipendenti coinvolti nella complessa vicenda della ex Villaservice. L’accordo rappresenta una risposta concreta all’incertezza lavorativa che ha gravato su queste persone a seguito della crisi aziendale, offrendo una prospettiva di reinserimento nel mondo del lavoro. La notizia, giunta nella mattinata del 20 febbraio 2026, segna un punto di svolta in una storia che ha i lavoratori affrontare un periodo di profonda difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Ciclone Harry, stato di emergenza per 12 mesi: 100 milioni subito a Sardegna, Sicilia e Calabria Leggi anche: Quando si va in pensione? Dal 2029 potrebbero servire 67 anni e 6 mesi (al lavoro tre mesi in più) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Villaservice: siglato l’accordo per la tutela dei lavoratori. L’assessora del Lavoro, Desirè Manca: Un lavoro di squadra per dare risposte concrete; Sanità, ultime rifiniture per le nomine dei manager. Ecco i nomi; In Sardegna le immatricolazioni sono ferme: manca il codice delle province; Nomine ai vertici delle Asl, accordo tra Pd e la presidente Alessandra Todde: ecco i nomi. Sardegna, gli invasi fanno il pieno: in un mese caduta la pioggia di un annoDopo settimane di maltempo ininterrotto, il sole torna a splendere sulla Sardegna, offrendo la tregua necessaria per tirare le somme di un mese meteorologicamente straordinario. I dati elaborati dal m ... vistanet.it Un sogno a due passi da casa Sardegna da SOLI 15€/notte Nei mesi estivi - facebook.com facebook