Sarah Ferguson cerca casa disperatamente e ha bisogno di soldi È fuggita in Medio Oriente e non ha intenzione di tornare a Londra punta agli Usa | i retroscena
Sarah Ferguson cerca urgentemente una nuova casa dopo aver lasciato il Royal Lodge, dove viveva con l’ex marito Andrea. La causa di questa decisione è il suo bisogno di denaro e di cambiare vita. Ferguson si è spostata in Medio Oriente, evitando di tornare a Londra, e punta ora agli Stati Uniti come destinazione futura. La sua scelta ha sorpreso molti, considerando le sue recenti difficoltà finanziarie e le voci di una crisi personale. Recentemente è stata vista mentre traslocava con scatole e bagagli in un quartiere residenziale di Londra.
L’’ultima volta che è stata avvistata era in corso il suo trasloco dal Royal Lodge dove per anni aveva convissuto con l’ex marito, Andrea Mountbatten-Windsor. Era il 25 settembre. Da quel momento di Sarah Ferguson si è sentito parlare solo da fonti anonime e da qualche sito di gossip. La ex duchessa di York avrebbe trascorso un po’ di tempo in montagna, sulle Alpi, ospite di amici, sarebbe poi andata in Medio Oriente con la figlia Eugenie e non avrebbe la minima intenzione di tornare nel Regno Unito. La notizia dell’arresto dell’ex marito deve essere piombata su di lei come un monito, perchè anche Fergie ha avuto strette relazioni con il predatore sessuale Jeffrey Epstein e le rivelazioni dei Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano hanno ripetutamente citato anche il suo nome.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
