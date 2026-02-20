Sara Favarò | 97 libri e un’isola da raccontare tra poesia e impegno

Sara Favarò, scrittrice e attivista, ha pubblicato 97 libri e si impegna a raccontare l’isola di Sicilia. La sua opera riflette la ricchezza della cultura e dei problemi sociali della regione. Palermo la invita a un evento dove presenterà le sue storie e i suoi temi preferiti, tra poesia e denuncia. La città vuole conoscere da vicino il suo modo di interpretare la Sicilia attraverso le parole. L’incontro si terrà nel centro storico, attirando tanti appassionati e curiosi.

Palermo celebra Sara Favarò: un viaggio nella cultura e nell’identità siciliana. Palermo si prepara ad accogliere Sara Favarò, voce poliedrica della cultura siciliana, per un incontro dedicato alla sua vasta produzione letteraria. L’evento, promosso da diverse associazioni, si terrà venerdì 20 febbraio 2026 presso la sede dell’A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10, offrendo un’occasione unica per esplorare la sua opera e il suo impegno civile. Dalle radici poetiche all’impegno sociale: il percorso di Sara Favarò. Laureata in Servizi Giuridici e Criminologia presso l’Università di Palermo, Sara Favarò ha intrapreso un percorso artistico e intellettuale che l’ha portata a esplorare diverse forme espressive, dalla poesia alla narrativa, dal teatro al cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Amerigo Verardi a San Cesario: viaggio tra poesia, rock e impegno sociale dal 1980 ad oggi. Leggi anche: Da Emily Dickinson ad Alda Merini, da Cesare Pavese a Charles Bukowski, ecco i migliori libri di poesia di sempre. Con uno sguardo alle nuove generazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bcsicilia, Incontro con l’autore: il 20 febbraio a Palermo appuntamento con Sara Favarò. 01 - Febbraio - 2026 Alcuni momenti della prima presentazione del libro "Il Custode Invisibile" di Sara Favarò presso "Casamari" di Mari Salvato. Album n.1 - Incontro su invito - - facebook.com facebook